Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Milan bu sezon beklentilerin gerisinde kalırken ligde oynadığı son beş karşılaşmadan 3 galibiyet çıkarabildi. Kırmızı-siyahlılar, ligde 51 puan toplarken haftaya 9. sırada giriyor. Atalanta ise İnter ve Napoli’nin ardından ligde üçüncü sırada yer alıyor. Milan - Atalanta maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



MİLAN - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’nın 33’ncü haftasında Milan ve Atalanta kozlarını paylaşacak.



Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20 Nisan Pazar günü saat 21:45’te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



Milan bu sezon ligde çıktığı 32 karşılaşmada 14 galibiyet 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.



Atalanta ise 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 61 puan topladı.









