Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Milan - Bologna mücadelesi için geri sayım başladı. Bologna zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Gözler maç saatine çevrilirken yayıncı kuruluş merak konusu oldu. Peki Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



MİLAN - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?



İtalya’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Milan ve Bologna kozlarını paylaşacak. Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 21.45’te başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.