Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)
İtalya Seria A’da kritik mücadelede Milan ve Bologna kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Milan , ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Milan - Bologna mücadelesi için geri sayım başladı. Bologna zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Gözler maç saatine çevrilirken yayıncı kuruluş merak konusu oldu. Peki Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLAN - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?
İtalya’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Milan ve Bologna kozlarını paylaşacak. Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 21.45’te başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.