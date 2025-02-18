Milan-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçlarında heyecan start alıyor. İtalyan devi Milan, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek. Play off turu ilk maçında Feyenoord, İtalya temsilcisini 1-0 yenmişti. Futbolseverler şimdi bu maça dair bilgilere odaklandı. Öte yandan San Siro'da oynanacak maçta Szymon Marciniak düdük çalacak. Peki, Milan-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Serie A ekiplerinden Milan, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Feyenoord'u sahasında ağırlayacak. İlk karşılaşmada deplasmanda 1-0 mağlup olan İtalyan ekibi, tur atlamak için en az iki farklı galibiyet almak adına sahada mücadele edecek. İşte, Milan-Feyenoord maçı hakkında bilgiler...
MILAN-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Milan-Feyenoord maçı, 18 Şubat Salı günü saat 20.45'te başlayacak.
Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER BELLİ OLDU
Milan: Maignan, Theo Hernandez, Thiaw, Pavlovic, Walker, Reijnders, Fofana, Leao, Felix, Pulisic, Gimenez
Feyenoord: Wellenreuther, Beelen, Hancko, Smal, Read, Milambo, Moder, Timber, Hadj-Mousa, Paixao, Ueda
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