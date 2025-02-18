Milan-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A ekiplerinden Milan, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Feyenoord'u sahasında ağırlayacak. İlk karşılaşmada deplasmanda 1-0 mağlup olan İtalyan ekibi, tur atlamak için en az iki farklı galibiyet almak adına sahada mücadele edecek. İşte, Milan-Feyenoord maçı hakkında bilgiler...



MILAN-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Milan-Feyenoord maçı, 18 Şubat Salı günü saat 20.45'te başlayacak.



Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER BELLİ OLDU



Milan: Maignan, Theo Hernandez, Thiaw, Pavlovic, Walker, Reijnders, Fofana, Leao, Felix, Pulisic, Gimenez



Feyenoord: Wellenreuther, Beelen, Hancko, Smal, Read, Milambo, Moder, Timber, Hadj-Mousa, Paixao, Ueda