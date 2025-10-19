Milan - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Milan - Fiorentina maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Fiorentina yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



MİLAN - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da Milan - Fiorentina karşı karşıya geliyor. Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 21.45’de başlayacak. Mücadele tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

