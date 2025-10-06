Milan liderliği kaptırdı

İtalya 1'inci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Allianz Stadı'nda oynanan Juventus-Milan karşılaşmasında gol sesi çıkmadı, taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Günün diğer maçında Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırladığı Genoa'yı Frank Anguissa ve Rasmus Hojlund'un golleriyle 2-1 yendi.

Bu sonuçlarla Napoli 15 puanla liderlik koltuğuna otururken Milan, 13 puanla 3. sıraya geriledi. Juventus, 12 puanla 5'inci, Genoa ise 2 puanla 19. sırada yer alıyor.