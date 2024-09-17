Milan-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA'nın düzenlediği Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 70'inci sezon heyecanı başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta oynanacak maçların programı belli oldu. Haftanın en dikkat çeken maçlarından birinde İtalyan devi Milan, İngiltere'nin köklü ekibi Liverpool'u sahasında ağırlayacak.



MİLAN-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Milan-Liverpool maçı, 17 Eylül Salı günü saat 22.00'da başlayacak.



Müsabaka, TRT’nin dijital platformu olan tabii üzerinden canlı yayınlanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI



"Devler Ligi" organizasyonunun lig aşamasında Almanya ve İtalya'dan beşer, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan dörder, Portekiz, Hollanda ve Avusturya'dan ikişer; İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre'den birer takım lig aşamasında mücadele verecek.



Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.



Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

