Milan - Liverpool maçı öncesi 1 taraftar hayatını kaybetti

Bir Liverpool taraftarı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile oynanacak mücadele için İtalya'ya geldi.

51 yaşındaki Philip Joseph Dooley, Milano'nun batısında yer alan Bergamo'daki Orio al Serio havaalanı yakınlarında A4 otoyolunu geçmeye çalışırken arabanın kendisine çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.

İtalyan polisinin trajik olayla alakalı soruşturma başlattığı kaydedildi.



Olay yerinde yanında bir baba ve oğlunun bulunduğu ve ikilinin yerel polis soruşturmasına yardımcı olmaya çalıştıkları aktarıldı.

Liverpool'un internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sabah erken saatlerde Bergamo'da meydana gelen trafik kazası sonucunda taraftarımız Philip Dooley'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Philip, bu akşam AC Milan'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını izlemek üzere İtalya'ya gitmiş ve Liverpool taraftarı olan bir kişiydi. Milano'daki personelimiz yerel polis ve konsoloslukla birlikte çalışmakta ve bu üzücü olaydan etkilenen diğer taraftarlara destek sağlamaya devam etmektedir. Kulübe bağlı herkesin düşünceleri ve duaları bu son derece zor zamanda Philip'in ailesi, arkadaşları ve taraftar dostlarıyla birliktedir. Huzur içinde yat Philip."

Liverpool San Siro'daki maçı Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk ve Dominik Szoboszlai'nin golleriyle 3-1 kazandı.

