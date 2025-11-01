Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Milan - Roma karşı karşıya geliyor. Roma zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



MİLAN - ROMA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Milan - Roma kozlarını paylaşıyor. Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 22’45’de başlayacak ve tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



