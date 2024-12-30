Milan, Sergio Conceicao'yu göreve getirdi

Serie A'nın 18. haftasında Roma'yla 1-1 berabere kalan Milan, teknik direktörü Paulo Fonseca'nın görevine son vermişti.

İtalyan devi boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergio Conceicao'nun getirildiğini duyurdu.

Portekizli çalıştırıcı ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Conceicao son olarak Porto'yu çalıştırmış ve 368 resmi mücadelede maç başına 2,29 puan ortalaması tutturmuştu.

Bu sezon Serie A'da 17 maça çıkan Milan, bu mücadeelerde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.