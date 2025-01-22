Milan Skriniar kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transfer Skriniar kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Milan Skriniar, 11 Şubat 1995 yılında Slovakya'nın Ziar nad Hronom kentinde dünyaya geldi. Ligue 1 kulübü Paris Saint-Germain'de stoper olarak oynayan ve Slovakya milli takımının kaptanlığını yapan Slovak profesyonel futbolcudur.



Skriniar kariyerine ülkesi Slovakya'da Zilina ile başladı. Ayrıca kariyerinin başlarında ViOn Zlate Moravce'de kiralık olarak forma giydi.



2016 yılında Sampdoria ile İtalya'ya taşınan Skriniar, ligdeki rakipleri Internazionale'ye katılmadan önce bir sezon burada oynadı. Skriniar, Nerazzurri formasıyla bir Serie A, iki Coppa Italia ve iki Supercoppa Italiana şampiyonluğu kazandı ve sonunda takımın kaptanı oldu. 2023'te Fransız kulübü Paris Saint-Germain'e katıldı.



Skriniar, Slovakya'yı 17 yaş altı, 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı seviyelerinde temsil etti. Mayıs 2016'da, 21 yaşındayken Slovakya formasıyla ilk maçına çıktı ve ülkesini UEFA Euro 2016'da temsil eden takıma seçildi.



Skriniar daha sonra Euro 2020 ve Euro 2024'te Slovakya adına oynadı.