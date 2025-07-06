Milan Skriniar'dan Fenerbahçelileri endişelendiren yanıt: "Evet, birlikte oynamak isterim"
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Milan Skriniar, geleceğine dair açıklama yaptı.
Süper Lig'de gelecek sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, yaz transfer dönemindeki sessizliğini koruyor.
Jhon Duran'ı İstanbul'a getiren ancak Suudi Arabistan'dan onay belgesi bekleyen sarı - lacivertlilerin gündeminde geçtiğimiz sezonun devre arasında PSG'den kiralanan Milan Skriniar da yer alıyordu.
SKRINIAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Fransız ekibiyle bonservis konusunda görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe için taraftarları endişelendiren bir açıklama geldi.
Milan Skriniar, Marek Hamsik için düzenlenen jübile organizasyonunda CalcioNapoli24'e konuştu.
"LOBOTKA İLE BİRLİKTE OYNAMAK İSTERİM AMA BUNLAR SÖYLENTİ"
Son dönemde çıkan Napoli iddialarını yanıtlayan Slovak oyuncu, "Napoli'de ben mi? Lobotka en iyi arkadaşlarımdan biri, o yüzden bakalım... Açıkçası Lobotka ile oynamak isterim. Benim için şu anda her şey açık. Napoli'yle ilgili çıkan haberler sadece söylenti. İtalya'da 7.5 yıl yaşadım ve özlüyorum. Bir İtalyan menajerim ve İtalyan arkadaşlarım var, İtalya her zaman kalbimde." ifadelerini kullandı.
"CEVAP VEREMEM, ÜZGÜNÜM"
Deneyimli stoper, "Skriniar - Buongiorno bir gün Napoli'nin savunma hattını oluşturabilir mi?" sorusu üzerine ise "Cevap veremem, üzgünüm." yanıtını verdi.
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