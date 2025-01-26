Milan taraftarından sessiz protesto

Milan taraftarı, kulübün sahibi Gerry Cardinale'ye karşı farklı bir protesto yöntemi sergiledi.

İtalyan ekibin seyircisi Parma ile oynanan iç saha maçında üç dakika boyunca sessiz kaldı.

Curva Sud tribünündeki taraftarlar, Cardinale ve Milan yöneticilerinin kulübü yönetme biçimine duydukları memnuniyetsizliği ifade etmek için sessiz bir şekilde ayakta durarak sahada alışılmadık bir atmosfer yarattı.



Milan taraftarları, Amerikan sahibi Gerry Cardinale’ye karşı son maçlarda zaten protestolar düzenlemişti.

Hatta Milan’ın 125. yıl dönümü sırasında bile, ikinci katmanda yer alan ultras grubundan ‘Cardinale, satmak zorundasın’ ve ‘Bu kulüp bizi hak etmiyor’ gibi tezahüratlar duyulmuştu.



Başkan Paolo Scaroni, maç öncesinde taraftarlara Cardinale’ye hakaret etmeyi bırakıp takımı desteklemeleri çağrısında bulundu.

Teknik direktör Sergio Conceiçao da yakın zamanda ekibinin taraftarlardan destek alması gerektiğini söylemişti.