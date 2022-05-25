Milan Teknik Direktörü Pioli'nin şampiyonluk madalyası bulundu

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Milan'ın geçen Pazar günü Sassuolo'yu 3-0 yendiği maçın ardından şampiyonluk kutlamaları sırasında kaybolan madalya, yaşları 20 ile 25 arasında değişen üç genç tarafından bulundu.



Gençlerin madalyayı, statta saha ile soyunma odası arasındaki bir noktada bulduğu ve daha sonra avukatları aracılığıyla İtalyan jandarmasına (Carabinieri) teslim ettikleri kaydedildi.



Gençlerin söz konusu madalyayı Instagram hesaplarında da "Teşekkürler Pioli" notuyla paylaşması dikkati çekti.



Jandarmanın, madalyanın nasıl kaybolduğuna ve tekrar nasıl bulunduğuna ilişkin soruşturmasının devam ettiği basına yansıdı.



56 yaşındaki teknik adam, Sassuolo maçının ardından Mapei Stadı'ndaki kutlamalar sırasında madalyasını kaybetmesine ilişkin açıklamasında, "Madalyamı boynumdan çaldılar. Bulmama yardımcı olun. Lütfen onu geri getirin. O sahip olduğum tek madalya" demişti.



Serie A Lig Yönetimi ise Pioli'ye madalyanın yenisini vereceğini duyurmuştu.