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Milan, Youssouf Fofana ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Serie A ekiplerinden Milan, Fransız futbolcu Youssouf Fofana ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Milan, Youssouf Fofana ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

İtalyan takımı , yeni sezon planlaması kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlılar, son olarak Fransız ekibi Monaco’dan Youssouf Fofana’yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Milan’ın resmi internet sitesinden futbolcuyla imzalanan sözleşmenin 4 yıllık olduğu belirtildi.

25 yaşındaki orta saha, Monaco formasıyla 175 maçta 7 gol, 15 asistlik katkı sağladı.

Başarılı futbolcu, Fransa Milli Takımı’yla da 21 maça çıkıp 3 gol attı.

Milan, Youssouf Fofana ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - 1

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