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Milan'da Fonseca dönemi sona erdi: İlk aday belli oldu

Serie A devi Milan, teknik direktör Paulo Fonseca'nın görevden alındığını açıkladı. Ayrılığın ardından göreve Sergio Conceicao'nun gelmesi bekleniyor.

Milan'da Fonseca dönemi sona erdi: İlk aday belli oldu

Milan, Serie A'nın 18. haftasında Roma ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından teknik direktör Paulo Fonseca'nın görevine son verdi.

Bu sezon Serie A'da 17 maça çıkan Milan, bu mücadeelerde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İLK ADAY BELLİ OLDU

Öte yandan Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Milan'ın yeni teknik direktörünün Sergio Conceicao olması bekleniyor.

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