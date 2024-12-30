Milan'da Fonseca dönemi sona erdi: İlk aday belli oldu
Serie A devi Milan, teknik direktör Paulo Fonseca'nın görevden alındığını açıkladı. Ayrılığın ardından göreve Sergio Conceicao'nun gelmesi bekleniyor.
Milan, Serie A'nın 18. haftasında Roma ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından teknik direktör Paulo Fonseca'nın görevine son verdi.
Bu sezon Serie A'da 17 maça çıkan Milan, bu mücadeelerde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
İLK ADAY BELLİ OLDU
Öte yandan Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Milan'ın yeni teknik direktörünün Sergio Conceicao olması bekleniyor.
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