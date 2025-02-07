Milan'ın eski yıldızı Ignazio başkanın oğlunu oynatmadı kovuldu

Zirve mücadelesi veren İtalya Serie C Ligi B Grubu ekiplerinden Ternana, teknik direktör Ignazio Abate ile yollarını ayırdı.



İtalyan basınındaki haberelere göre; Abate’nin görevden alınmasının nedeni başkanın oğlunu oynatmamamsı.



Kulüp başkanı Stefano D’Alessandro’nun oğlu Mattia D’Alessandro’yu yeterince oynatmaması bu ayrılığın nedeni olarak gösteriliyor.

ZİRVENİN ÜÇ PUAN GERİSİNDEYDİ



Abate'nin çalıştırdığı Ternana liderlik yarışında zirvenin üç puan gerisinde yer alıyordu.

Futbola Milan'da başlayan İtalya'da birçok takımda forma giymiş ardından emekli olarak Milan altyapısında hocalığa adım atmıştı.

İTALYA SERİE C LİGİ B GRUBU

