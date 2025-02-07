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Milan'ın eski yıldızı Ignazio başkanın oğlunu oynatmadı kovuldu

İtalya Serie C takımlarından Ternana'da teknik direktörlük yapan Milan'ın eski yıldızı Ignazio Abate başkanın oğlunu oynatmayınca kovuldu.

Milan'ın eski yıldızı Ignazio başkanın oğlunu oynatmadı kovuldu

Zirve mücadelesi veren Serie C Ligi B Grubu ekiplerinden Ternana, teknik direktör Ignazio Abate ile yollarını ayırdı.

İtalyan basınındaki haberelere göre; Abate’nin görevden alınmasının nedeni başkanın oğlunu oynatmamamsı.

Kulüp başkanı Stefano D’Alessandro’nun oğlu Mattia D’Alessandro’yu yeterince oynatmaması bu ayrılığın nedeni olarak gösteriliyor.

ZİRVENİN ÜÇ PUAN GERİSİNDEYDİ

Abate'nin çalıştırdığı Ternana liderlik yarışında zirvenin üç puan gerisinde yer alıyordu.

Futbola 'da başlayan İtalya'da birçok takımda forma giymiş ardından emekli olarak Milan altyapısında hocalığa adım atmıştı. 

İTALYA SERİE C LİGİ B GRUBU

Milan'ın eski yıldızı Ignazio başkanın oğlunu oynatmadı kovuldu - 1
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