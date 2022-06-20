Milletler Ligi: Filenin Sultanları ikinci haftayı galibiyetle kapattı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Brezilya'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 20.06.2022 - 01:10

Milletler Ligi: Filenin Sultanları ikinci haftayı galibiyetle kapattı

A Milli Kadın Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 yendi.

Filenin Sultanları, bu sonucun ardından Milletler Ligi'nde ikinci haftayı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında 29 Haziran - 2 Temmuz tarihlerinde Kanada, ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek.

Milliler, üçüncü hafta karşılaşmalarını Kanada'nın Calgary şehrinde oynayacak.

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