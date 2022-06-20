Milletler Ligi: Filenin Sultanları ikinci haftayı galibiyetle kapattı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 yendi.

Filenin Sultanları, bu sonucun ardından Milletler Ligi'nde ikinci haftayı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile tamamladı.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında 29 Haziran - 2 Temmuz tarihlerinde Kanada, ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek.

Milliler, üçüncü hafta karşılaşmalarını Kanada'nın Calgary şehrinde oynayacak.