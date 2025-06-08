Milletler Ligi | Filenin Sultanları'ndan 4'te 4: Çin'i de geçtiler!

Milletler Ligi açılış haftasında 3'te 3 yapan Filenin Sultanları, Çin'i de mağlup etti.

Setlerin 2-2'ye geldiği ve uzayan maçı milliler 3-2 kazandı.



Maçta Çin 25-19 ile öne geçti. Türkiye 25-20 ile skoru eşitledi.



Büyük çekişmeye sahne olan 3. seti Çin 31-29 kazandı. Sultanlar dördüncü seti 28-26 alarak maçı final setine taşımayı başardı.



Ay yıldızlılar bu bölümü 15-12 maçı da 3-2 kazanarak ilk haftadaki 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.



Filenin Sultanları daha önce Fransa, Tayland ve Polonya'yı yenmişti.

İKİNCİ HAFTA İSTANBUL'DA



Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları İstanbul'da oynanacak.



18-22 Haziran arasındaki karşılaşmaların adresi Sinan Erdem Spor Salonu olacak.



Milliler, taraftarı önünde sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya'yla karşılaşacak.

2.HAFTA TAKVİMİ



18 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye



19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye



21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye



22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya