Milletler Ligi | Filenin Sultanları'ndan 4'te 4: Çin'i de geçtiler!
3'te 3 yapan Filenin Sultanları, Milletler Ligi 4. maçında Çin'i de yendi.
Milletler Ligi açılış haftasında 3'te 3 yapan Filenin Sultanları, Çin'i de mağlup etti.
Setlerin 2-2'ye geldiği ve uzayan maçı milliler 3-2 kazandı.
Maçta Çin 25-19 ile öne geçti. Türkiye 25-20 ile skoru eşitledi.
Büyük çekişmeye sahne olan 3. seti Çin 31-29 kazandı. Sultanlar dördüncü seti 28-26 alarak maçı final setine taşımayı başardı.
Ay yıldızlılar bu bölümü 15-12 maçı da 3-2 kazanarak ilk haftadaki 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.
Filenin Sultanları daha önce Fransa, Tayland ve Polonya'yı yenmişti.
İKİNCİ HAFTA İSTANBUL'DA
Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları İstanbul'da oynanacak.
18-22 Haziran arasındaki karşılaşmaların adresi Sinan Erdem Spor Salonu olacak.
Milliler, taraftarı önünde sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya'yla karşılaşacak.
2.HAFTA TAKVİMİ
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
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