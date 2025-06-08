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Milletler Ligi | Filenin Sultanları'ndan 4'te 4: Çin'i de geçtiler!

3'te 3 yapan Filenin Sultanları, Milletler Ligi 4. maçında Çin'i de yendi.

Milletler Ligi | Filenin Sultanları'ndan 4'te 4: Çin'i de geçtiler!

Milletler Ligi açılış haftasında 3'te 3 yapan Filenin Sultanları, Çin'i de mağlup etti. 

Setlerin 2-2'ye geldiği ve uzayan maçı milliler 3-2 kazandı. 

Maçta Çin 25-19 ile öne geçti. Türkiye 25-20 ile skoru eşitledi.

Büyük çekişmeye sahne olan 3. seti Çin 31-29 kazandı. Sultanlar dördüncü seti 28-26 alarak maçı final setine taşımayı başardı.

Ay yıldızlılar bu bölümü 15-12 maçı da 3-2 kazanarak ilk haftadaki 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Filenin Sultanları daha önce Fransa, Tayland ve Polonya'yı yenmişti.

İKİNCİ HAFTA İSTANBUL'DA

Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları İstanbul'da oynanacak.

18-22 Haziran arasındaki karşılaşmaların adresi Sinan Erdem Spor Salonu olacak.

Milliler, taraftarı önünde sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya'yla karşılaşacak.

2.HAFTA TAKVİMİ

18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya

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