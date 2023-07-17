Milletler Ligi Finali | Türkiye - Çin (Canlı anlatım)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi final maçında Çin ile karşı karşıya geliyor.

ABD'nin ev sahipliğinde, Arlington kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen "Filenin Sultanları" müsabakayı kazanması halinde şampiyon olacak.



Ay-yıldızlı ekip, 2018'in ardından ikinci kez finale yükselerek şampiyonluğa çok yaklaştı. Milli takım, ayrıca dünya sıralamasında da 358.49 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Karşılaşma TSİ 01.30'da başlayacak.



TÜRKİYE 13 - 13 ÇİN

