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Milletler Ligi Finali | Türkiye - Çin (Canlı anlatım)

FIVB Milletler Ligi'nde finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin ile karşı karşıya geliyor.

Milletler Ligi Finali | Türkiye - Çin (Canlı anlatım)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi final maçında ile karşı karşıya geliyor.

ABD'nin ev sahipliğinde, Arlington kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen "Filenin Sultanları" müsabakayı kazanması halinde şampiyon olacak.

Ay-yıldızlı ekip, 2018'in ardından ikinci kez finale yükselerek şampiyonluğa çok yaklaştı. Milli takım, ayrıca dünya sıralamasında da 358.49 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Karşılaşma TSİ 01.30'da başlayacak.

TÜRKİYE 13 - 13 ÇİN

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