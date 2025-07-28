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Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya

İtalya, finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup eden İtalya üst üste ikinci defa Milletler Ligi şampiyonu oldu.

Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya

FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde 'yı 3-1 yenen , zafere uzandı.

Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da oynanan karşılaşmayı hakemler Stanislava Simic (Sırbistan), Juraj Mokry (Slovakya) yönetti.

Brezilya'yı 22-25, 25-18, 25-22, 25-22'lik setlerle deviren İtalya, bu sonuçla turnuvada üst üste ikinci, toplamda üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

Finalde kaybeden Brezilya turnuvanın ikincisi, Polonya ise üçüncü oldu.

A Milli Voleybol Takımı, çeyrek final maçında Japonya'ya mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. 

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