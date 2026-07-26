Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye. Filenin Sultanları, Brezilya'yı devirdi
26.07.2026 08:21
Son Güncelleme: 26.07.2026 16:45
Filenin Sultanları'nın sevinci.
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya ile kozlarını paylaştı ve şampiyon oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi.
Çin'in Makao şehrinde oynanan ve TSİ 14.30'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-1'le Filenin Sultanları oldu.
ŞAMPİYON TÜRKİYE
A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla birlikte 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON
Milliler, 2023'ün ardından 2026'da da altın madalyayı alarak tarihinde 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
1. SET SONUCU: 23-25
2. SET SONUCU: 25-23
3. SET SONUCU: 26-24
4. SET SONUCU: 25-21
MİLLİLER, ÇİN'E SET VERMEDEN FİNALE ÇIKTI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Çin'i 3-0 mağlup ederek tarihinde 3. kez finale yükseldi.
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ev sahibi Çin ile karşılaştı.
Çin karşısında 25-21, 25-15 ve 25-20'lik setlerle maçtan 3-0 galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 ve 2023'ün ardından adını bir kez daha finale yazdırdı.