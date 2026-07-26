NTV

Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye. Filenin Sultanları, Brezilya'yı devirdi

26.07.2026 08:21

Son Güncelleme: 26.07.2026 16:45

Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye. Filenin Sultanları, Brezilya'yı devirdi
Anadolu Ajansı

Filenin Sultanları'nın sevinci.

Selim Başeğmezer
Google'da NTV'yi tercih et

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya ile kozlarını paylaştı ve şampiyon oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi.

 

Çin'in Makao şehrinde oynanan ve TSİ 14.30'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-1'le Filenin Sultanları oldu.

 

ŞAMPİYON TÜRKİYE

 

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla birlikte 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

 

İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON

 

Milliler, 2023'ün ardından 2026'da da altın madalyayı alarak tarihinde 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

 

1. SET SONUCU: 23-25

2. SET SONUCU: 25-23

3. SET SONUCU: 26-24

4. SET SONUCU: 25-21

16:37
ŞAMPİYON TÜRKİYE
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-1 mağlup etti ve Milletler Ligi'nde şampiyon oldu.
Anadolu Ajansı
16:06
ŞAMPİYONLUĞA 1 KALDI
Filenin Sultanları, üçüncü seti 26-24 kazandı ve setlerde 2-1 öne geçti.
Anadolu Ajansı
15:31
SETLER EŞİTLENDİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti 25-23 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.
Anadolu Ajansı
14:56
İLK SET BREZİLYA'NIN
Karşılaşmada ilk setin kazananı 25-23'le Brezilya oldu ve durum 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
14:30
MAÇ BAŞLADI
2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Türkiye-Brezilya maçı başladı.
Resmi Kurum
14:08
ISINMA BAŞLADI
Filenin Sultanları, ısınmak için sahaya çıktı.
Anadolu Ajansı
12:59
İTALYA ÜÇÜNCÜ OLDU
İtalya, FIVB Kadınlar Milletler Ligi üçüncülük maçında Çin'i 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Anadolu Ajansı
10:25
MAÇ HANGİ KANALDA?
Türkiye-Brezilya maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Anadolu Ajansı
08:17
HEDEF 2. ŞAMPİYONLUK
Türkiye, 2018'den itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalya almaya çalışacak. VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden milli takım, 2018 yılındaki final karşılaşmasında ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlı takım organizasyondaki 4. madalyasını da garantiledi. Daha önce birer altın, gümüş ve bronz madalyası olan Türkiye, 2026 VNL'de altın ya da gümüş madalya sayısını ikiye çıkaracak.
Resmi Kurum

MİLLİLER, ÇİN'E SET VERMEDEN FİNALE ÇIKTI

 

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Çin'i 3-0 mağlup ederek tarihinde 3. kez finale yükseldi.

 

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ev sahibi Çin ile karşılaştı.

 

Çin karşısında 25-21, 25-15 ve 25-20'lik setlerle maçtan 3-0 galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 ve 2023'ün ardından adını bir kez daha finale yazdırdı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram