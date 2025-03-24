Milli ara bitiş tarihi, Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçların ardından merak ediliyor. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan 2 maçta da Macaristan'ı yenen Milli Takım, A Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Şimdi gözler Süper Lig maçlarının başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, milli ara bitti mi, ne zaman bitecek? Süper Lig ne zaman başlayacak?



SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?



Süper Lig'de milli ara başlangıç ve bitiş tarihleri yayımlanan maç takvimi ile birlikte belli oldu.



Buna göre, 16 Mart'ta tamamlanan 28. hafta maçları sonrasında başlayan milli ara 28 Mart'ta sona erecek.

