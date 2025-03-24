Milli ara bitti mi, ne zaman bitecek? Süper Lig ne zaman başlayacak, 1 hafta ertelendi mi?
Süper Lig'de milli aranın sona ereceği tarih tüm futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaştığı Macaristan maçlarının tamamlanmasının ardından gözler Süper Lig maçlarının oynanacağı tarihe çevrildi. Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig heyecanı yeniden başlayacak. Peki, milli ara bitti mi, ne zaman bitecek? Süper Lig ne zaman başlayacak, 1 hafta ertelendi mi?
Milli ara bitiş tarihi, Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçların ardından merak ediliyor. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan 2 maçta da Macaristan'ı yenen Milli Takım, A Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Şimdi gözler Süper Lig maçlarının başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, milli ara bitti mi, ne zaman bitecek? Süper Lig ne zaman başlayacak?
SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig'de milli ara başlangıç ve bitiş tarihleri yayımlanan maç takvimi ile birlikte belli oldu.
Buna göre, 16 Mart'ta tamamlanan 28. hafta maçları sonrasında başlayan milli ara 28 Mart'ta sona erecek.
SÜPER LİG 1 HAFTA ERTELENECEK Mİ?
Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada liglerin 1 hafta erteleneceğine dair ortaya atılan iddialarla ilgili açıklamada bulundu.
TFF açıklamasında, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.
SÜPER LİG'DE 29. HAFTA FİSKTÜRÜ
28 Mart Cuma:
16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)
29 Mart Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
31 Mart Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
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