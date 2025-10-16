NTV.COM.TR

Milli ara bitti, Süper Lig başlıyor

Milli aranın ardından futbolseverler gözlerini Süper Lig'e çevirdi. İşte ayrıntılar ve oynanacak maçlar...

Süper Lig'e verilen milli maç arası sona erdi.

A Milli Takım, Bulgaristan ile oynanan maçı 6-1 kazanmıştı.

Kocaeli'de oynanan maçta Gürcistan'a karşı ise 4-1'lik galibiyet elde edilmişti.

Bu maçlar sonrası 18 Ekim Cumartesi günü Süper Lig'de maçlar yeniden devam edecek.

SÜPER LİG'DE 9. HAFTA MAÇLARI

18.10.2025 - 14:30
TÜMOSAN KONYASPOR - KOCAELİSPOR

18.10.2025 - 17:00
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ

18.10.2025 - 17:00
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR

18.10.2025 - 20:00
RAMS BAŞAKŞEHİR KULÜBÜ - GALATASARAY

19.10.2025 - 14:30
ZECORNER KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR

19.10.2025 - 17:00
CORENDON ALANYASPOR - GÖZTEPE

19.10.2025 - 17:00
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - HESAP.COM ANTALYASPOR

19.10.2025 - 20:00
- MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

20.10.2025 - 20:00
İKAS EYÜPSPOR - KASIMPAŞA

