Milli ara bitti, Süper Lig başlıyor
Milli aranın ardından futbolseverler gözlerini Süper Lig'e çevirdi. İşte ayrıntılar ve oynanacak maçlar...
Süper Lig'e verilen milli maç arası sona erdi.
A Milli Takım, Bulgaristan ile oynanan maçı 6-1 kazanmıştı.
Kocaeli'de oynanan maçta Gürcistan'a karşı ise 4-1'lik galibiyet elde edilmişti.
Bu maçlar sonrası 18 Ekim Cumartesi günü Süper Lig'de maçlar yeniden devam edecek.
SÜPER LİG'DE 9. HAFTA MAÇLARI
18.10.2025 - 14:30
TÜMOSAN KONYASPOR - KOCAELİSPOR
18.10.2025 - 17:00
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ
18.10.2025 - 17:00
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR
18.10.2025 - 20:00
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - GALATASARAY
19.10.2025 - 14:30
ZECORNER KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR
19.10.2025 - 17:00
CORENDON ALANYASPOR - GÖZTEPE
19.10.2025 - 17:00
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - HESAP.COM ANTALYASPOR
19.10.2025 - 20:00
FENERBAHÇE - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
20.10.2025 - 20:00
İKAS EYÜPSPOR - KASIMPAŞA
