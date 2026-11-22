Milli maçların yorgunluğu gözlenen Mbappe penaltı kaçırsa da Bellingham'a yaptığı asistle skora katkı verdi.

Celta Vigo karşısında geri düşüp bir de penaltı kaçıran Real Madrid, ikinci yarı Vinicius Jr.'ın girişiyle canlandı ve zor da olsa kazanmayı başardı. Goller Bellingham ve Espi'den.