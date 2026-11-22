Milli ara dönüşü Real Madrid, Celta karşısında zorlansa da kazandı
22.11.2026 01:19
Milli maçların yorgunluğu gözlenen Mbappe penaltı kaçırsa da Bellingham'a yaptığı asistle skora katkı verdi.
Celta Vigo karşısında geri düşüp bir de penaltı kaçıran Real Madrid, ikinci yarı Vinicius Jr.'ın girişiyle canlandı ve zor da olsa kazanmayı başardı. Goller Bellingham ve Espi'den.
La Liga'da 13. hafta maçında Real Madrid sahasında Celta Vigo'yu 2-1 yenerken galibiyet oyuna ikinci yarıda giren Vinicius Jr'ın katkılarıyla geldi.
Arda Güler'in 90 dakika sahada kaldığı maçta Celta 6. dakikada Duran'ın golüyle öne geçti. Milli maçların yorgunluğunu açıkça hissettiren Real Madrid ilk yarının 38. dakikasında Mbappe ile penaltı kaçırdı.
Celta savunmasına karşı çözüm üretemeyen Real Madrid, 57'nci dakikada oyuna giren Vinicius Jr ile etkisini artırdı. 66'da Bellingham'ın golünde asist Mbappe'nindi ama atağı geliştiren Vinicius idi.
Oyuna 79'da giren Espi de 85'te kaleci Radu'dan dönen vuruşunu tamamlayarak maçın sonucunu ilan etti.
Real Madrid 11. galibiyetini alarak puanını 33 yaptı ve lider Barcelona'yı maç fazlasıyla yakaladı. 9 maçlık galbiyet serisi yakalayan Real Madrid 13 haftada hiç beraberlik almadı.
Arda Güler 90 dakikada 3'ü ceza sahası dışından 4 şut çekerken, 98 kez topla buluştu ve 67/71 ile yüzde 94'lük pas isabet oranı yakaladı.