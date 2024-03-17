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Milli ara ne zaman, ayın kaçında başlayacak? (2023-2024 Süper Lig milli ara takvimi)

Milli aranın ne zaman başlayacağı, Süper Lig'in 30. haftası itibarıyla merak edilmeye başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık maçları kapsamında Türkiye ilk önce Macaristan daha sonra ise Avusturya ile özel maça çıkacak. Bu iki maç döneminde ise Süper Lig'de milli araya girilecek. Peki, Milli ara ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

Milli ara ne zaman, ayın kaçında başlayacak? (2023-2024 Süper Lig milli ara takvimi)

Süper Lig'de milli ara tarihi, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. maçları için hazırlıklarını sürdüren A , bu hafta Macaristan ile özel maç yapacak. Milli takımın hazırlık döneminde ise Süper Lig milli araya girecek. Peki, Milli ara ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de 17 Mart günü oynanacak 30. hafta maçları sonrası milli ara başlayacak.

Buna göre; Milli ara 18 Mart tarihinde başlayacak ve milli takımın 26 Mart'ta oynayacağı son hazırlık maçı sonrasında sona erecek.

Milli ara ne zaman, ayın kaçında başlayacak? (2023-2024 Süper Lig milli ara takvimi) - 1

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, ilk hazırlık müsabakasında 22 Mart Cuma günü Macaristan'a konuk olacak.

Ay-yıldızlılar, ikinci özel maçında ise 26 Mart Salı günü Avusturya'ya konuk olacak.

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