Milli ara ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig'de milli ara tarihleri)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 grup maçları öncesinde Macaristan ve Avusturya ile hazırlık maçı yapacak. Milli Takım'ın hazırlık maçları nedeniyle Süper Lig'de milli ara başlayacak. Peki, milli ara ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?



MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Süper Lig'de 17 Mart günü oynanacak 30. hafta maçları sonrası milli ara başlayacak.

Buna göre; Milli ara 18 Mart tarihinde başlayacak ve milli takımın 26 Mart'ta oynayacağı son hazırlık maçı sonrasında sona erecek.

