Milli ara ne zaman başlayacak/bitecek? (2024-2025 Süper Lig milli ara tarihleri)
Milli aranın ne zaman başlayacağı tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçı kapsamında Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e ara verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından milli ara tarihleri açıklandı. Peki, milli ara ne zaman başlayacak?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında Türkiye A Mill Futbol Takımı, Karadağ ve İzlanda ile kozlarını paylaşacak. Milli Takım'ın oynayacağı maçlar nedeniyle Süper Lig'den birçok futbolcu A Milli Takım kadrosuna dahil olacak. Peki, milli ara ne zaman başlayacak/bitecek?
MİLLİ ARA NE ZAMAN?
Süper Lig'de milli ara 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında olacak. Lig maçları 19 Ekim'de yeniden oynanmaya başlayacak.
MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?
Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ’ı konuk edecek.
Türkiye-Karadağ karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacak.
Milli Takım bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.
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