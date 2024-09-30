Milli ara ne zaman başlayacak/bitecek? (2024-2025 Süper Lig milli ara tarihleri)

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında Türkiye A Mill Futbol Takımı, Karadağ ve İzlanda ile kozlarını paylaşacak. Milli Takım'ın oynayacağı maçlar nedeniyle Süper Lig'den birçok futbolcu A Milli Takım kadrosuna dahil olacak. Peki, milli ara ne zaman başlayacak/bitecek?



MİLLİ ARA NE ZAMAN?



Süper Lig'de milli ara 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında olacak. Lig maçları 19 Ekim'de yeniden oynanmaya başlayacak.