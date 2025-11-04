Milli ara ne zaman başlayacak, bitecek? 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde son 2 maç

Süper Lig'de milli aranın ne zaman başlayacağı birçok futbolseverin gündeminde yer alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki son iki maçını Bursa'da Bulgaristan ve Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Grubunu lider tamamlayan ülkeler ise doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Peki, Milli ara ne zaman başlayacak, bitecek?



LİDER 12 TAKIM DİREKT DÜNYA KUPASI'NA GİDECE



Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.



Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.



MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?



2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye A Milli Futbol Takımı 15 Kasım'da Bulgaristan ve 18 Kasım İspanya ile karşı karşıya gelecek.



9 Kasım'da oynanacak olan Süper Lig maçlarının ardından milli ara dönemi başlayacak. 10 Şubat'ta başlayacak olan milli ara 21 Şubat'a kadar devam edecek. 22 Şubat'ta ise Süper Lig'de maçlar yeniden oynanmaya başlayacak.

