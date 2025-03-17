Milli ara ne zaman başlayacak, bu hafta maçlar var mı? Süper Lig'de milli ara tarihi
Milli ara tarihi tüm futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Süper Lig'de 28. hafta maçları dün akşam oynanan maçlarla birlikte tamamlandı ve gözler milli ara tarihlerine çevrildi. Peki, milli ara ne zaman başlayacak, bu hafta maçlar var mı?
Milli ara başlangıç ve bitiş tarihi, Süper Lig'de 28. haftanın tamamlanmasının ardından sorgulanmaya başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle Süper Lig'de bu hafta maçlar oynanmayacak. Peki, milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek?
MİLLİ ARA NE ZAMAN?
Milli ara, 16 Mart'ta tamamlanan 28. hafta maçları sonrasında başladı. 30 Mart günü oynanacak mücadelelerle milli maç arası sonlanacak.
Buna göre; Milli ara 17-30 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasında Türkiye A Milli Futbol Takımı, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Macaristan ile mücadele edecek.
Macaristan'da oynanacak olan rövanş maçı ise 23 Mart 2025 tarihinde olacak.
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