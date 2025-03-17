Milli ara ne zaman başlayacak, bu hafta maçlar var mı? Süper Lig'de milli ara tarihi

Milli ara başlangıç ve bitiş tarihi, Süper Lig'de 28. haftanın tamamlanmasının ardından sorgulanmaya başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle Süper Lig'de bu hafta maçlar oynanmayacak. Peki, milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek?



MİLLİ ARA NE ZAMAN?



Milli ara, 16 Mart'ta tamamlanan 28. hafta maçları sonrasında başladı. 30 Mart günü oynanacak mücadelelerle milli maç arası sonlanacak.



Buna göre; Milli ara 17-30 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

