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Milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek? (2023-2024 Süper Lig milli ara takvimi)

Süper Lig'de milli aranın ne zaman başlayacağı, binlerce futbolsever tarafından sorgulanıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları kapsamında Türkiye, Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek?

Milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek? (2023-2024 Süper Lig milli ara takvimi)

2024 Avrupa Şampiyonası grup maçları nedeniyle 'in milli araya ne zaman gireceği merak ediliyor. D Grubu'nda bulunan Türkiye A Milli Takımı, 8 Eylül'de Ermenistan'ı ağırlayacak. Peki, milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek?

MİLLİ ARA NE ZAMAN?

Süper Lig'de milli maç arası fikstür programıyla belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre ligde milli maç arası 4-16 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda Türkiye 8 Eylül Cuma Günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

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