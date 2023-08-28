Milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek? (2023-2024 Süper Lig milli ara takvimi)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları nedeniyle Süper Lig'in milli araya ne zaman gireceği merak ediliyor. D Grubu'nda bulunan Türkiye A Milli Takımı, 8 Eylül'de Ermenistan'ı ağırlayacak. Peki, milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek?



MİLLİ ARA NE ZAMAN?



Süper Lig'de milli maç arası fikstür programıyla belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre ligde milli maç arası 4-16 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.



2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda Türkiye 8 Eylül Cuma Günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.