Milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek? (Süper Lig milli ara tarihleri)

Milli aranın ne zaman başlayacağı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları nedeniyle futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig, Galler-Türkiye maçı öncesinde milli araya girecek. Peki, milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek?



MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, 12 Kasım günü tamamlanacak. Bu tarihten sonra milli ara başlayacak.



25 Kasım 2023 tarihinden sonra ise 13. hafta maçları oynanacak.



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?



Galler-Türkiye maçı 21 Kasım 2023 tarihinde Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.



Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.