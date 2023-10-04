Milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek? (Süper Lig milli maç arası tarihi)

Milli maç arası için tarih araştırmaları başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları nedeniyle Türkiye, Hırvatistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek?



MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Trendyol Süper Lig'in 8. haftası 8 Ekim Pazar günü tamamlanacak. Bu tarihten sonra milli ara başlayacak.



21 Ekim 2023 tarihinden sonra ise 9. hafta maçları oynanacak.



MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?



Hırvatistan-Türkiye maçı 12 Ekim 2023 tarihinde Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak.



A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü Letonya ile karşı karşıya gelecek.