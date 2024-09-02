Milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek? Süper Lig'e milli maç arası

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ve İzlanda ile yapacağı maçların öncesinde Süper Lig'e ara verilecek. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan ay-yıldızlı takımın, grubunda Galler ve Karadağ'ın yanı sıra İzlanda bulunuyor. İşte, Süper Lig'e milli maç arası takvimi...



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak.



MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN?



Milli takım, 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile 9 Eylül'de kendi sahasında İzlanda ile karşılacak.



1 Eylül'de sona erecek 4. hafta müsabakaları ile Süper Lig milli araya girdi.



Milli maç arası, Göztepe'nin bay geçeceği 5. hafta müsabakaları ile bitecek.



5. hafta maçları, 13-16 Eylül'de yapılacak.