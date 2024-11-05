Milli ara ne zaman başlıyor? Süper Lig'de milli ara tarihleri
Milli ara tarihi, UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Galler ile karşı karşıya gelecek olan Milli Takım maçları öncesinde, milli aranın başlayacağı tarih merak edilmeye başladı. Peki, milli ara ne zaman başlayacak?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Galler ve Karadağ maçları ile devam edecek. Son olarak Karadağ'ı yenen milli takım bu kez Galler'i konuk edecek. Ay-yıldızlılar, B Ligi 4. Grubunu lider tamamlaması durumunda A Ligi’ne yükselecek.
Öte yandan Süper Lig'e verilen milli aranın tarihleri de belli oldu.
MİLLİ ARA NE ZAMAN?
Süper Lig'de milli ara 11 Kasım 2024 tarihinde başlayacak. Ligde milli ara sebebiyle, 11-23 Kasım tarihleri arasında maç olmayacak.
Süper Lig'de 13. hafta, 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.
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