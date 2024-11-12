Milli ara ne zaman bitecek? İşte Süper Lig'de milli ara bitiş tarihi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Galler ve Karadağ maçları ile devam edecek. Milli takım bu kez Kayseri'de Galler'i konuk edecek. Futbolseverler de bu maçların tarihlerine odaklandı. Uluslar B Ligi 4. Grubunu lider tamamlaması durumunda A Ligi’ne yükselecek. Öte yandan Süper Lig'e verilen milli aranın tarihleri de belli oldu. İşte, Süper Lig milli ara tarihleri...



MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN



Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi’nde ilk maçına 16 Kasım'da çıkacak. Millilerimiz, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda Galler’i ağırlayacak.



Bu maçın ardından 19 Kasım Salı günü saat 22.45’te Karadağ deplasmanında bir mücadele daha verecek.



MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?



Süper Lig’de 13. hafta maçları milli aranın bitmesiyle birlikte 23 Kasım 2024 tarihinde başlayacak.



23 KASIM CUMARTESİ



13:30 | Eyüpspor - Rizespor

16:00 | Gaziantep FK - Başakşehir

16:00 | Kayserispor - Fenerbahçe

19:00 | Bodrumspor - Galatasaray



24 KASIM PAZAR



13:30 | Sivasspor - Kasımpaşa

16:00 | Samsunspor - Alanyaspor

16:00 | Konyaspor - Hatayspor

19:00 | Beşiktaş - Göztepe



25 KASIM PAZARTESİ



20:00 | Trabzonspor - Adana Demirspor