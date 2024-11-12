Milli ara ne zaman bitecek? İşte Süper Lig'de milli ara bitiş tarihi
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Milli maçlar nedeni ile Süper Lig'e ise ara verildi. Futbolseverler de heyecan dolu lig maçlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, milli ara ne zaman bitecek?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Galler ve Karadağ maçları ile devam edecek. Milli takım bu kez Kayseri'de Galler'i konuk edecek. Futbolseverler de bu maçların tarihlerine odaklandı. Uluslar B Ligi 4. Grubunu lider tamamlaması durumunda A Ligi’ne yükselecek. Öte yandan Süper Lig'e verilen milli aranın tarihleri de belli oldu. İşte, Süper Lig milli ara tarihleri...
MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi’nde ilk maçına 16 Kasım'da çıkacak. Millilerimiz, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda Galler’i ağırlayacak.
Bu maçın ardından 19 Kasım Salı günü saat 22.45’te Karadağ deplasmanında bir mücadele daha verecek.
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig’de 13. hafta maçları milli aranın bitmesiyle birlikte 23 Kasım 2024 tarihinde başlayacak.
23 KASIM CUMARTESİ
13:30 | Eyüpspor - Rizespor
16:00 | Gaziantep FK - Başakşehir
16:00 | Kayserispor - Fenerbahçe
19:00 | Bodrumspor - Galatasaray
24 KASIM PAZAR
13:30 | Sivasspor - Kasımpaşa
16:00 | Samsunspor - Alanyaspor
16:00 | Konyaspor - Hatayspor
19:00 | Beşiktaş - Göztepe
25 KASIM PAZARTESİ
20:00 | Trabzonspor - Adana Demirspor
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Milli Takım
- Maç