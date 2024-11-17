Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman?

Galatasaray, 12. haftayı 31 puanla ilk sırada tamamladı. Lider Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yendi ve haftayı 31 puanla ilk sırada kapattı. Milli takım maçlarıın ardından 13. hafta müsabakaları ise 23 Kasım Cumartesi günü başlayacak. İşte, Süper Lig'de 13. haftanın programı...



MİLLİ MAÇ TARİHLERİ



Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi’nde ilk maçına 16 Kasım'da çıktı.



Milli takım, bu maçın ardından 19 Kasım Salı günü Karadağ deplasmanında sahaya çıkacak.



SÜPER LİG'DE 13. HAFTANIN PROGRAMI



23 Kasım Cumartesi:



13.00 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)



16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep Büyükşehir)



19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray (Bodrum İlçe)



24 Kasım Pazar:



13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)



16.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)



25 Kasım Pazartesi:



20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Papara Park)