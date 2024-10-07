Milli ara ne zaman? Süper Lig milli ara tarihleri

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Karadağ ve İzlanda maçları ile devam edecek. Son olarak İzlanda'yı yenen milli takım bu kez Samsun'da Karadağ'ı konuk edecek. Futbolseverler de bu maçların tarihlerine odaklandı. Ay-yıldızlılar, B Ligi 4. Grubunu lider tamamlaması durumunda A Ligi’ne yükselecek. Öte yandan Süper Lig'e verilen milli aranın tarihleri de belli oldu. İşte, Süper Lig milli ara tarihleri...



MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?



Süper Lig'de milli ara 7 Ekim'de başladı. Ligde milli ara sebebiyle, 7 Ekim ve 18 Ekim tarihleri arasında maç olmayacak.



Süper Lig'de 9. hafta, 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Gaziantep mücadelesiyle başlayacak.



MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?



Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ’ı konuk edecek.



Türkiye-Karadağ karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacak.



Milli Takım bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.



