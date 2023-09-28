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Milli ara ne zaman? Süper Lig'e milli maç arası

Süper Lig'de milli aranın ne zaman başlayacağı futbolseverlerce sorgulanıyor. D Grubu'nda bulunan Türkiye A Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları kapsamında, Hırvastistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli ara ne zaman başlayacak?

Milli ara ne zaman? Süper Lig'e milli maç arası

2024 Avrupa Şampiyonası grup maçları nedeniyle milli araya girecek. Türkiye A Milli Takımı ilk olarak deplasmanda Hırvatistan'a konuk olacak ardından ise Letonya'yı konuk edecek. İşte, Süper Lig'de milli ara hakkında bilgiler...

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası 8 Ekim Pazar günü tamamlanacak. Bu tarihten sonra milli ara başlayacak.

21 Ekim 2023 tarihinden sonra ise 9. hafta maçları oynanacak.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Hırvatistan-Türkiye maçı 12 Ekim 2023 tarihinde Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü Letonya ile karşı karşıya gelecek.

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