Milli ara ne zaman? Süper Lig'e milli maç arası

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları nedeniyle Süper Lig milli araya girecek. Türkiye A Milli Takımı ilk olarak deplasmanda Hırvatistan'a konuk olacak ardından ise Letonya'yı konuk edecek. İşte, Süper Lig'de milli ara hakkında bilgiler...



MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Trendyol Süper Lig'in 8. haftası 8 Ekim Pazar günü tamamlanacak. Bu tarihten sonra milli ara başlayacak.



21 Ekim 2023 tarihinden sonra ise 9. hafta maçları oynanacak.



MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?



Hırvatistan-Türkiye maçı 12 Ekim 2023 tarihinde Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak.



A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü Letonya ile karşı karşıya gelecek.