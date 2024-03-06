Milli ara ne zaman? Süper Lig'e milli maç arası

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık maçları yapacak. Bu nedenle Süper Lig maçlarına da ara verilecek. Futbolseverler ise şimdi milli maç arasının başlayacağı ve sona ereceği tarihi merak ediyor. İşte, Süper Lig'e milli maç arası hakkında bilgiler...



MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Süper Lig'de milli ara, 17 Mart günü oynanacak 30 hafta son maçları sonrası 18 Mart'ta başlayacak.



HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?



A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, ilk hazırlık müsabakasında 22 Mart Cuma günü Macaristan'a konuk olacak.



Ay-yıldızlılar, ikinci özel maçında ise 26 Mart Salı günü Avusturya'ya konuk olacak.

