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Milli ara sonrası Süper Lig başlıyor. Perdeyi Galatasaray açıyor

09.10.2026 12:02

Milli ara sonrası Süper Lig başlıyor. Perdeyi Galatasaray açıyor
Anadolu Ajansı

Galatasaray haftanın açılış maçına çıkacak.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Galatasaray ligin tek yenilgisiz ekibinden, ünvanını almayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar Okan Buruk'un cezalı olduğu maçta Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Galatasaray, milli ara dönüşü 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.

 

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

 

RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

 

EKSİKLER

 

Galatasaray'da cezalı Okan Buruk takımın başında olamayacak, Lesley Ugochukwu da kadroda yer alamayacak.

 

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Singo ve Sallai'nin riske edilmesi beklenmiyor.

 

Victor Osimhen'in durumu da maç saatinde belli olacak.

 

Sağlığına kavuşan Lemina ise teknik direktöründen forma bekleyecek.

 

YENİLGİSİZ TEK EKİP

 

Kasımpaşa ise ilk 6 hafta itibariyle ligin yenilgisiz tek ekibi.

 

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan topladığı haftaya 8. sırada girdi.

 

MUHTEMEL 11'LER

 

Galatasaray: Uğurcan, Kaan- Davinson - Abdülkerim - Jakobs, Torreira - İlkay, Yunus - Sara - Leao, Deniz

 

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Ayberk, Mendes, Kerem, Rafferty, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak.