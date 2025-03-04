Milli ara tarihleri 2025: Süper Lig'de milli maç arası ne zaman başlıyor ve bitiyor?
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde kıyasıya mücadele sergiliyor. Türkiye, gruşp maçları aşamasında son olarak Macaristan ile karşılaşıyor. 20 Mart'ta gerçekleşecek Türkiye - Macaristan maçı için Süper Lig'de milli ara gerçekleşecek. Spor severler, ''Milli maç arası ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.
Türkiye, Macaristan ile UEFA Uluslar Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Milli maçlar dolayısıyla da Süper Lig maçlarına milli ara düzenlemesi yapılıyor. Uluslar Ligi grup maçlarının ardından çeyrek final yarışı olacak. İşte, 2025 milli maç arası tarihleri...
MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
A Milli Takım, 20 Mart günü Macaristan ile grup aşaması son karşılaşmasının ilk maçını yapacak. Ardından rövanş için 23 Mart günü iki takım da karşı karşıya gelecek. Bu tarihlere bakıldığında milli ara 28. hafta 16 Mart günü düzenlenecek son maçlar sonrasında başlayacak. 30 Mart günü oynanacak mücadelelerle milli maç arası sonlanacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
Lig'de çeyrek final karşılamaları 23 Mart günü olacak. 4 - 5 Haziran'da ise yarı final müsabakaları düzenlenecek ve final ile üçüncülük rekabeti de 8 Haziran'da yapılacak.
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