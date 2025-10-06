Milli arada gözler Fenerbahçe yönetiminde: Tedesco'nun tartışmalı karnesi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

Bu maçın ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco yine tartışmaların odak noktası oldu. Taraftarın ıslıklamasının haklı olduğunu dile getiren Tedesco'nun geleceği belirsiz.

Sarı lacivertli taraftarların bir kısmı Belçikalı çalıştırıcıya süre verilmesini isterken bir kısmı ise gönderilmesini talep ediyor



Tedesco'nun ayrılığı sonrası taraftarın ve yönetimin listesinde iki yerli isim İsmail Kartal ve Aykut Kocaman öne çıkıyor.

Üst üste puan kayıpları yaşayan ve takımın perfomansı eleştirilen Fenerbahçe'de Tedesco'nun Antalyaspor maçında olası puan kaybı sonrası gönderileceği iddia edilmiş ancak 3 puan sonrası yola devam edilmişti.

Milli arada gözler Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yeni yönetimin üzerinde olacak. Saran daha önce yaptığı açıklamada Kocaman ve Volkan Demirel'i işaret etmişti.

TEDESCO'NUN İLK 7 MAÇ KARNESİ

Fenerbahçe'de 2'si Avrupa olmak üzere toplam 7 maça çıkan Tedesco, 1.71 puan ortalaması elde etmişti. (3G, 3B, 1Y)



Tedesco, Fenerbahçe'den önce son takımı olan Belçika Milli Takımı'nda 7 maçta 6 galibiyet alarak iyi bir başlangıç yapmıştı.



Alman ekibi Leipzig'de toplam 38 maça çıkan, tecrübeli çalıştırıcı ilk haftalarda 5 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet almıştı.



2019-2021 yılları arasında çalıştırdığı Rus ekibinde Spartak Moskova'da 3 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlamıştı.



Uzun süre kaldığı ve 78 maça çıktığı Schalke'de ise 4 galibiyet 3 mağlubiyetlik bir karne sergilemişti.