Milli aranın ardından ligler başlıyor: Haftanın program

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 9'uncu, TFF 2. Lig'de 10'uncu, TFF 3. Lig'de 7'nci, Turkcell Kadın Süper Ligi'nde ise 8'inci hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



TRENDYOL SÜPER LİG



Yarın:



13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)



16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)



22 Ekim Pazar:



13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)



16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)



23 Ekim Pazartesi:



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)



20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)