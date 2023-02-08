Milli atıcı Sefa Bayraktar depremde hayatını kaybetti

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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, milli sporculardan Sefa Bayraktar'ın Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybettiğini açıkladı.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş TOHM sporcularımızdan Sefa Bayraktar'ın ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Atıcılık camiası adına Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Kahramanmaraş TOHM sporcularımızdan Sefa BAYRAKTAR'ın ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Atıcılık camiası adına Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. @gencliksporbak pic.twitter.com/pxqxPMZ1oH — Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (@taf_1923) February 8, 2023