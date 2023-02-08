NTV.COM.TR’ye geri dön

Milli atıcı Sefa Bayraktar depremde hayatını kaybetti

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, milli sporculardan Sefa Bayraktar'ın Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Milli atıcı Sefa Bayraktar depremde hayatını kaybetti

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, milli sporculardan Sefa Bayraktar'ın Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş TOHM sporcularımızdan Sefa Bayraktar'ın ülkemizde meydana gelen felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Atıcılık camiası adına Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Adana Demirsporlu futbolcu Gulbrandsen: O binadan sağ çıktığıma hala inanamıyorum

Adana Demirsporlu futbolcu Gulbrandsen: O binadan sağ çıktığıma hala inanamıyorum

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...