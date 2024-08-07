Milli atıcı Yusuf Dikeç'ten İrfan Can Kahveci paylaşımı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille'e 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın 79. dakikasında frikikten gol kaydeden İrfan Can Kahveci, gol sevincini Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda viral olan milli atıcı Yusuf Dikeç'in eli cebinde duruşunu yaptı.
Yusuf Dikeç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli oyuncunun gol sevincini paylaşarak, "Bravo İrfan" ifadelerini kullandı.
GÜMÜŞ MADALYA KAZANMIŞTI
Milli atıcı geçtiğimiz günlerde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.
Atışını yaparken sergilediği duruş tüm dünyada gündem olmuştu.
Bravo İrfan 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/uoFMXQYwxc— Yusuf Dikec (@yusufdikec) August 7, 2024
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