Milli atlet Melike Malkoç'un "gözü" uluslararası arenada: "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 25-26 Şubat'ta Bursa'da düzenlediği Salon Atletizm Türkiye Şampiyonasında 60 metre ve uzun atlama branşında Türkiye ikinciliği elde eden Melike Malkoç, yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda sürdürüyor.



Antrenörü Utku Duman yönetiminde haftada 6 gün idman yapan milli sporcu, yeni madalyalarla başarılarını taçlandırmayı hedefliyor.



Milli atlet, 21-27 Temmuz'ta Almanya'nın Bochum kentinde düzenlenecek "FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası" ile 26-27 Temmuz tarihlerinde Yunanistan'ın Volos şehrinde gerçekleştirilecek "Büyükler Balkan Şampiyonası"nda da zirvede yer alarak ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etmek istiyor.



Melike Malkoç, AA muhabirine, Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nın kendisi için güzel geçtiğin söyledi.



Şampiyona sonrası çalışmalara ara vermeden devam ettiğini belirten Melike, Ramazan Bayramı süresince de antrenmanlarını sürdürdüğünü dile getirdi.



Melike, önüne yeni hedefler koyduğundan bahsederek "Antrenmanlarım gayet güzel geçiyor. Dünya Üniversiteler Şampiyonası ile Büyükler Balkan Şampiyonası var, buralar da hedefim kesinlikle birinci olmak. En iyi performansımı gösterebilirsem birinci olacağıma inanıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.



İdmanların ağır geçtiğini kaydeden Melike, "Tempolar yapıyoruz. Koşular, sprintler, ağırlıklar şeklinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antrenman sistemimiz, programımız nasılsa her yıl bana göre şekilleniyor. Benim o yıl neye ihtiyacım varsa ona göre şekilleniyor." diye konuştu.



DUMAN: "MADALYA BEKLENTİMİZ VAR"



Duman da önlerinde iki önemli şampiyonanın bulunduğunu, bunun için haftada 6 gün, bazı günler çift idman yaptıklarını anlatarak program dahilinde çalıştıkları için bayramda da antrenmanlara ara vermediklerini ifade etti.



Melike'den beklentisinin madalya olduğunu dile getiren Duman, "Özellikle Dünya Üniversiteler Şampiyonası çok büyük bir organizasyon. Orada ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Kürsüde yer alarak madalya beklentimiz var." şeklinde konuştu.



Melike'yi ilkokul beşinci sınıfta beden eğitimi dersinde keşfettiğine değinen Duman, "Melike ile özellikle 16-17 yaşına kadar o yaş grubuna özgü antrenmanlar sergiledik. Daha doğrusu biyolojik gelişimini baz alarak antrenmanlarımızı sergiledik. Hatta o yaşlarda çok fazla derecesi yoktu. Daha sonra müsabaka ve hedef odaklı çalışmalar gerçekleştirdik. Şimdi bu yaşına gelse de hala performansı artarak sürüyor. Zaten elit bir sporcu da performans yaşı 23'ten sonra başlıyor. Ondan önce edinilen başarılar önemli ama sürdürülebilir başarı bizim için daha önemli." ifadelerini kullandı.