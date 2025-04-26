Milli atletlerden İran'da 2 madalya birden!

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, Meşhed kentindeki organizasyonda erkekler cirit atmada yarışan Muhammet Hanifi Zengin, 73,53 metrelik atışıyla üçüncü oldu.



Gülle atmada mücadele eden Ali Peker de 18,90 metrelik derecesiyle bronz madalya aldı.