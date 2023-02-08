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Milli basketbolcu için endişeli bekleyiş: Nilay Aydoğan enkaz altında

Malatya'da enkaz altında kalan Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan için endişeli bekleyiş sürüyor.

Milli basketbolcu için endişeli bekleyiş: Nilay Aydoğan enkaz altında

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan Malatya'da enkaz altında kaldı.

ZİYARETE GİTTİ DEPREME YAKALANDI

Babaannesini ziyarete gittiği Malatya'da depreme yakalanan Aydoğan, için endişeli bekleyiş sürüyor.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Değerli sporcumuz Nilay Aydoğan, Milli takım arasında Babaannesini ziyarete Malatya iline gitmiştir. Alınan bilgiler doğrultusunda Nilayımızın kaldığı evin yıkıldığı bilgisi gelmiştir ve kurtarma işlemi devam etmektedir. Ailesinden ve yakınlarından güncel bilgiler almaya çalışıyoruz. Dualarımız Nilayımız ile birlikte." denildi.

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