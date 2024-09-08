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Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti

34 yaşındaki milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti

Milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. 

34 yaşındaki sporcu daha önce Türkiye'de Tofaş, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem, Beşiktaş, İstanbul BB, Büyükçekmece, Petkim, Yalovaspor, Manisa BB ve Çayırova formalarını giymişti.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Beşiktaş, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve  camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini yer verdi.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı, "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

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